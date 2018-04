Bolsa sobe 4,96% e rompe 51 mil pts

A Bovespa subiu 4,96%, maior porcentual desde 18/5, para 51.296,66 pontos, nível mais alto desde 1º/7. O desempenho ontem quase neutralizou as perdas no mês, de 0,33%, e foi garantido por compras de investidores locais e estrangeiros focadas em ações da Vale, siderúrgicas e Petrobrás. O número de negócios foi recorde com 444.351 operações, superando os 437.430 negócios registrados em 2/6. O movimento foi embalado pelos firmes ganhos das Bolsas internacionais. Na Ásia, o índice Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 2,1%; na Europa, o FTSE-100, de Londres, subiu 2,57%; e em Nova York, o índice Dow Jones avançou 3,07% e o Nasdaq, 3,51%. O vigor dos mercados foi sustentado pelos balanços do 2º trimestre melhores do que o esperado do banco Goldman Sachs, da Johnson & Johnson, e da Intel nos EUA, além da fabricante holandesa de equipamentos semicondutores ASML Holding NV. Os indicadores anunciados nos EUA, na zona do euro e na China também animaram estimulando vendas de dólar. A moeda norte-americana recuou 1,73%, a R$ 1,935 no balcão, acumulando três quedas com perdas de 3,25% no período. O juro de janeiro de 2011 subiu a 9,78%.