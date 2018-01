Bolsa sobe 5,20% na semana e dólar recua 0,20% Depois de onze pregões consecutivos em alta, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) finalmente realizou lucros ? investidores aproveitam a alta das ações nos últimos dias e negociam os papéis a fim de receber o ganho acumulado. Nesta sexta-feira, o Ibovespa - índice que mede o comportamento das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em queda de 0,38%. Apesar do desempenho negativo hoje, o índice acumulou valorização de 5,21% durante a semana. No mês, a alta acumulada é de 7,68%. O volume financeiro foi de R$ 744,548 milhões. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas e vencimento em janeiro de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxa de 20,200% ao ano, frente a 20,420% ao ano negociados ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9860 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,63% em relação às últimas operações de ontem. Nesta semana, a moeda norte-americana acumula uma depreciação de 0,20% frente ao real.