Bolsa sobe, apesar de Nova Iorque Hoje, apesar das quedas nas bolsas dos Estados Unidos, a Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - manteve sua tendência de alta. A Bolsa fechou em alta de 0,67%.O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em baixa de 1,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em baixa de 2,15%. Conforme apurou a editora Cristina Canas, fluxo de entrada de dólares continua positivo, graças a investimentos diretos estrangeiros e captações de bancos brasileiros no exterior. Esse saldo positivo segura as cotações do dólar, que fechou em R$ 1,7980, valor idêntico ao de ontem. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,06 % ao ano, frente a 18,28% ao ano ontem, ajustando-se lentamente aos novos patamares da taxa básica de juros brasileiros, a Selic. Na quarta-feira, a Selic caiu de 17% para 16,5% ao ano, provocando temores de que as cotações do dólar subissem. O medo era o de fuga de investimentos, já que a remuneração está menor. Mas, aparentemente, a avaliação do risco de investir no Brasil tem melhorado, compensando essa menor recuperação. Ao menos, é isso o que têm declarado alguns bancos estrangeiros, elogiando o cenário econômico brasileiro e as reduções de juros promovidas pelo governo. Segundo muitos analistas, além da queda de 18% ao ano para 16% ao ano da Selic desde 20 de junho, há até espaço para maiores reduções. Isso explica o otimismo na Bolsa e a entrada de recursos estrangeiros.