Bolsa sobe com cenário interno; dólar fecha quase estável O mercado de ações no Brasil se descolou de Nova York nesta quarta-feira. Às 16h, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - atingiu seu patamar máximo do dia, em 40.084 pontos, alta de 2,09% em relação aos últimos negócios de ontem. Em Nova York, as bolsas passaram grande parte do dia em queda. O dólar comercial ficou em queda durante quase todo o dia. Contudo, com a atuação do Banco Central, a moeda norte-americana registrou leve alta no encerramento dos negócios, de 0,05%. O dólar foi cotado a R$ 2,1440 na ponta de venda das operações, no patamar máximo do dia. O BC atuou no mercado na ponta de compra da moeda. A taxa de negociação foi de R$ 2,1424 - abaixo da taxa de fechamento dos negócios. No leilão, foram aceitas quatro propostas (de quatro bancos) de um total de 15 propostas apresentadas com taxas entre R$ 2,1413 e R$ 2,1440. Com a atuação do BC, a oferta de moeda no mercado diminuiu e as cotações subiram. Especulações Os investidores estão atentos às perspectivas positivas internas, de continuidade da política econômica no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da queda dos juros. Boa parte deste sentimento favorável foi alimentada pelo próprio presidente, ao tomar para si a responsabilidade da condução da política econômica, na primeira oportunidade em que as brigas internas de seu partido, o PT, afloraram para a cena pública após o resultado do segundo turno - o ministro Tarso Genro foi desautorizado após proclamar o "fim da era Palocci". O mercado financeiro sabe que o PT, por sua natureza, tem divergências internas e, não raro, as coloca para fora em debates públicos, mas foi tranqüilizado pela resposta pronta do presidente. Contudo, o clima de especulações no mercado continua. Na edição desta terça, o Estado trouxe uma entrevista exclusiva com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Nela, Meirelles defendeu-se das críticas de conservadorismo na política monetária, atribuindo, inclusive, parte da vitória de Lula à "derrubada da inflação". O mercado, que em sua maior parte gostaria de ver Meirelles à frente do BC neste segundo mandato, viu com bons olhos a defesa feita pela autoridade monetária de que não há contradição entre combate à inflação e crescimento. No final da tarde, porém, o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), que chegou a ser cotado como substituto do ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse, em conversa com o portal Terra, que haverá mudanças no BC, "pois os juros têm que cair". O mercado não chegou a reagir ao boato, mas é certo que uma possível saída de Meirelles deixaria o mercado em clima de atenção maior.