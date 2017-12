Bolsa sobe com emissão e Embraer Depois do pequeno ajuste de ontem, a bolsa paulista fechou em alta nesta terça-feira, sustentada por uma safra de boas notícias. O mercado se animou principalmente com a confirmação de que o Brasil está novamente emitindo títulos no mercado de capitais internacional. O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,35%, em 13,893 pontos, com negócios de R$ 850 milhões. A disparada de 12,65% nas ações da Embraer também ajudou a manter o mercado positivo. A empresa recebeu a encomenda de 200 aeronaves, modelo 190, feita pela norte-americana JetBlue. A empresa encomendou cem aviões e fez opção de compra para outros cem. O contrato, se forem exercidas as opções, chega a US$ 6 bilhões.