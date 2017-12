Bolsa sobe com poucos negócios A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,10%, com o volume financeiro pequeno de R$ 486 milhões. Em Nova York, a Nasdaq caiu 0,50% e o Dow Jones recuou 0,22%. A viagem do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a Washington também ajudou a compor um ambiente positivo, além da queda do dólar em função da entrada dos empréstimos no exterior feitos por bancos e empresa. O ministro tem colecionado elogios do FMI e do secretário do Tesouro norte-americano, John Snow.