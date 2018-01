Bolsa sobe com rumores de emissão de títulos A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em alta de 2,38% com volume negociados de R$ 961 milhões, em 22.043 pontos, com rumores sobre uma nova emissão de títulos brasileiros nos exterior. O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, não negou e disse apenas que é uma possibilidade, mas não há nada definido. No mercado de juros, os boatos também fizeram as taxas futuras caíram mais um pouco, apesar da alta do IGP-M. Na BM&F, os DIs de janeiro fecharam em 15,18% contra 15,27% de ontem.