Bolsa sobe, dólar cai e risco Brasil é o menor desde 1997 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8540 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,87% em relação às últimas operações de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8700 e oscilou da máxima de R$ 2,8760 à mínima de R$ 2,8530. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,69% em janeiro e acumula baixa de 17,16% no período de doze meses. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em forte alta. Às 17h, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa estava em 23.416 pontos, o que significa uma alta de 4,33%. O risco Brasil - taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida brasileira - está em 425 pontos. É a taxa mais baixa desde 24 de outubro de 1997. A queda da taxa de risco reflete a valorização dos títulos brasileiros negociados no exterior. O C-Bond, o principal deles, está em 99,438 centavos por dólar. Nos últimos doze meses, a valorização deste título é de 45,66%.