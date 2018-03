Bolsa sobe e juros e dólar caem À espera da decisão do Banco Central dos Estados Unidos sobre os juros, que será divulgada na tarde desta quarta-feira, o mercado brasileiro teve um dia positivo na bolsa e juros e dólar em baixa, aproveitando o bom resultado das bolsas em Nova York. Como todos apostam numa alta de 0,25 pontos nos juros norte-americanos, a dúvida é a declaração do Fed. Se for cautelosa, os mercados podem sofrer maiores oscilações. Caso contrário, haverá relativa calma, uma vez que o aperto monetário já está embutidos no preços dos ativos. Em São Paulo, o Ibovespa operou durante todo o dia em alta e fechou o pregão em mais 2,21%, em 20.800 pontos, com volume negociado de R$ 900 milhões. Em Nova York, o Dow Jones valorizou 0,54% e o Nasdaq subiu 0,75%. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em queda de 0,67%, a R$ 3,108, após dois dias úteis em alta. No mercado de títulos da dívida, o C-Bond fechou em alta de 0,83% cotado a 91,25 centavos O risco Brasil fechou em queda de 11 pontos, em 655 pontos base. Os juros futuros acompanharam o movimento do dólar e fecharam em ligeira queda. Na BM&F, os DIs de janeiro terminaram em 16,68%, contra 16,78% da segunda-feira.