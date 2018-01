Bolsa sobe e risco Brasil ultrapassa nível histórico Os mercados domésticos iniciaram o dia sentindo efeitos da decisão inesperada da Tailândia de controlar a presença de capital especulativo no país, enquanto mantiveram-se à espera do índice de preços ao produtor (inflação no atacado) em novembro nos EUA, que mostrou uma alta acima do esperado, mas aparentemente motivada por fatores pontuais. A Bolsa da Tailândia amargou uma queda de 14,8%, o maior tombo da história de 31 anos de existência do índice Thai Set, segundo a agência Dow Jones, mas não houve pânico disseminado na Ásia. Por aqui, o dólar abriu em alta e permaneceu nessa trajetória. No encerramento dos negócios, a moeda norte-americana subiu 0,6%, para R$ 2,1620 na ponta de venda das operações, e o negociado na roda da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) subiu 0,49%, cotado a R$ 2,160. A Bovespa de São Paulo (Bovespa) passou boa parte do dia em queda, mas fechou na cotação máxima do dia, em 43.589 pontos, em alta de 0,19%. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - rompeu a barreira dos 200 pontos e chegou ao patamar de 199. Ou seja, os títulos brasileiros chegaram a pagar juros de 1,99 pontos porcentuais acima das taxas norte-americanas. Mercado internacional Sobre a adoção de controles de capital na Tailândia, Mark Williams, gerente do F&C Pacific Growth Group, disse que "a medida vai incomodar os investidores internacionais, por indicar uma gestão mais protecionista da economia tailandesa depois do recente golpe de Estado". Já o economista Philip Shaw, da Investec, disse que "os mercados receberam a notícia como um tiro de advertência, no sentido de que é um sinal de coisas mais sérias por vir". O índice da Bolsa de Londres fechou em queda de 0,70%. Na Bolsa de Paris, a queda foi de 0,82%. A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 0,66%. Na Bolsa de Milão, o índice de ações fechou em queda de 0,30%. O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,98%.