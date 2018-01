Bolsa sobe forte e dólar cai A semana começou mais tranquila no mercado financeiro brasileiro, com o petróleo em queda de 1,15% em Nova York e os últimos indicadores da economia doméstica consolidando o crescimento. A bolsa de São Paulo encerrou o pregão em alta de 3,09%, em 21.532 pontos, com giro de R$ R$ 1,264 bilhão. O dólar comercial acompanhou o petróleo e fechou em queda de 0,23%, cotado a R$ 3,035. No mercado da dívida externa, entre os papéis brasileiros mais negociados, o C-Bond encerrou em alta de 0,27%, a 93,375 centavos de dólar; o Global 40 avançou 0,89%, para 96,10 centavos de dólar. O risco Brasil recuou 8 pontos, para 625 pontos base. O mercado de juros futuros projetou pequena queda. Na BM&F, os DIs de janeiro caíram para 16,43%, de 16,54% da quinta-feira (sexta-feira foi feriado).