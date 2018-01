Bolsa sobe nesta sexta, mas tem 4ª semana seguida de queda

A Bovespa acompanhou o salto do petróleo e a alta das bolsas internacionais e fechou a sexta-feira com valorização. Os ganhos, no entanto, perderam força à tarde, quando Petrobrás e Vale viraram para o negativo e pressionaram o Ibovespa.

O Ibovespa terminou o dia em alta de 0,83%, aos 38.031 pontos. Na mínima, marcou 37.737 pontos (+0,05%) e, na máxima, 38.444 pontos (+1,93%). Na semana, caiu 1,39% - a quarta semana consecutiva de perdas. No mês de janeiro, acumula retração de 12,27%. O giro financeiro totalizou R$ 5,201 bilhões.

A valorização das ações domésticas hoje se deu na esteira da recuperação firme dos preços do petróleo e da alta dos índices acionários norte-americanos. As bolsas ao redor do globo se regozijaram hoje diante da possibilidade de mais estímulos pelo Banco Central Europeu, conforme sinalizou ontem seu presidente Mario Draghi. Também levaram em conta as declarações do vice-presidente da China, Li Yuanchao, em Davos, de que Pequim lutará contra a recente desaceleração econômica e apresentará várias medidas com essa finalidade. Estímulos também podem ser adotados pelo Banco do Japão no encontro da próxima semana.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E, por fim, o preço do petróleo se recuperou mais um pouco, garantindo também a recuperação as ações da Petrobrás na maior parte do dia. Mas o movimento não se sustentou até o final. A minutos do fim do pregão, as ações da estatal viraram para o vermelho, mesma trajetória que os papéis da Vale já tinham feito mais cedo.

Petrobrás ON cedeu 1,27% e a PN caiu 2%, enquanto, na Nymex, o contrato do petróleo para março subiu 9%, a US$ 32,19 o barril, o maior ganho em um dia desde agosto.

Vale ON perdeu 1,20%. E Vale PNA, 1,90%. Segundo profissionais, os papéis abriram em alta, mas o noticiário para a empresa era negativo. Entre as notícias ruins, a Justiça Federal do Espírito Santo suspendeu temporariamente as atividades em dois píeres do complexo portuário de Tubarão, o que afeta os embarques da Vale e também da ArcelorMittal Brasil.