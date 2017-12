Bolsa sul-coreana cai 2,39% A queda dos principais índice de Wall Street ontem - o Dow Jones fechou em baixa de 0,48% e o Nasdaq sofreu retração de 2,86% - teve forte influência sobre as bolsas sul-coreana e taiuanesa nesta sexta-feira. Em Seul, o índice Kospi caiu 2,39% liderado por papéis de empresas de alta tecnologia tais como IBM e Nokia. Taiwan encerrou o dia em queda de 0,23%, também registrando grandes baixas no setor de tecnologia. O mercado filipino teve alta de 0,85% estimulado pela divulgação de dados fiscais favoráveis. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 0,30% com a procura por barganhas superando a realização de lucros. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,45%; Indonésia: -0,39%; Malásia: -0,19%; Tailândia: +0,33% e Cingapura: -0,99%.