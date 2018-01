Bolsa sul-coreana cai com temor de guerra no Iraque O índice Kospi, da bolsa de Seul, fechou hoje em baixa de 2,52%. Os investidores, temerosos de uma guerra no Iraque, decidiram vender suas ações. Os resultados negativos da SK Telecom também contribuíram para a desvalorização da bolsa. O Nikkei 225, do mercado japonês, sofreu baixa de 0,67% em razão da realização de lucros depois dos fortes ganhos de ontem. Em Taiwan, os investidores também decidiram realizar lucros, apesar da suspeita de que fundos do governo efetuaram compras durante o pregão. A bolsa fechou em baixa de 0,42%. Já nas Filipinas, a caça às barganhas resultou em leve alta de 0,18%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,48%; Indonésia: -0,56%; Malásia: -0,59%; Tailândia: +0,15% e Cingapura: -0,32%.