Bolsa sul-coreana encerra a semana em queda O mercado sul-coreno fechou hoje em queda de 2,26%, influenciado pela baixa ontem em Wall Street (Dow Jones: -0,87%; Nasdaq: -1,44%) e pela queda no mercado futuro. A bolsa taiuanesa continua seu movimento de consolidação depois da queda em Nova York. Taipé encerrou o dia em baixa de 0,67%, liderada por papéis de tecnologia e financeiros. Filipinas fechou praticamente estável, com queda de 0,03%, com baixo volume financeiro e realização de lucros de algumas blue chips. O Nikkei 225 subiu 0,08% com procura por barganhas, especialmente de ações de tecnologia, de empresas exportadoras e de bancos. Às 4h45 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,51%; Indonésia: -1,07%; Malásia: +0,05%; Tailândia: +1,44% e Cingapura: +0,19%.