Bolsa sul-coreana encerra em queda de 1,31% O mercado sul-coreano fechou hoje em queda de 1,31%. A valorização da moeda local fez com que os investidores temessem a diminuição das margens de lucros de empresas exportadoras. Como resultado, esses papéis lideraram as vendas em Seul nesta sexta-feira. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, teve desvalorização de 0,86% com realização de lucros, principalmente de ações de tecnologia e do setor automotivo. A bolsa filipina caiu 0,75%, liderada pela ações da Philippine Long Distance Telephone Co. As vendas foram motivadas pelo anúncio do governo, ontem, de que o aumento do déficit público em agosto foi maior do que o previsto. Já Taiwan fechou com valoziração de 0,12%, com ganhos em papéis de alta tecnologia. Às 4h50h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,78%; Indonésia: +0,27%; Malásia: +0,15%; Tailândia: +1,94% e Cingapura: estável.