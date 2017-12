Bolsa sul-coreana fecha em alta de 0,93% O índice Kospi, da bolsa de Seul, encerrou hoje em alta de 0,93%, com um agressivo programa de compras, que ofuscou as vendas realizadas por estrangeiros. A bolsa filipina subiu 0,87% com a procura por barganhas, principalmente blue chips. A diminuição das preocupações com o caso de síndrome respiratória aguda (Sars), divulgado na terça-feira, fez com que os investidores de Taiwan voltassem ao mercado e garantissem alta de 0,29% no final do pregão. O Nikkei 225 subiu 0,11%, liderado pelos papéis da Toyota, que tiveram valorização de 3,80%. Às 6h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,41%; Indonésia: +0,95%; Malásia: -1,02%; Tailândia: +1,44% e Cingapura: -0,19%.