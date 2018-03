Bolsa sul-coreana fecha em alta de 1,29% O mercado sul-coreano avançou 1,29% nesta sexta-feira, estimulado pelo desempenho das bolsas de Nova York (Dow Jones: +0,26%; Nasdaq: +0,41%). Investidores estrangeiros continuaram a comprar papéis em Seul pelo terceiro dia consecutivo. Já o mercado filipino registrou baixa de 0,69%, com realização de lucros depois das altas das últimas três sessões. Em Taiwan, os investidores também realizaram lucros em razão das incertezas sobre o progresso da guerra no Iraque. Não houve pregão na bolsa japonesa por ser feriado nacional. Às 5h30 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,17%; Indonésia: -0,38%; Malásia: -0,18%; Tailândia: -0,20% e Cingapura: +1,59%.