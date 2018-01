Bolsa sul-coreana fecha em alta de 2,33% O índice Kospi, do mercado sul-coreano, registrou hoje seu melhor resultado desde meados de julho do ano passado, encerrando o dia em alta de 2,33%, aos 754,34 pontos. Segundo analistas, as compras realizadas por investidores estrangeiros, estimulados pela perspectiva de recuperação econômica dos EUA. Taiwan avançou 1,23% (5.611,86 pontos), atingindo seu melhor desempenho desde maio de 2002, também com fortes compras de investidores externos, principalmente em papéis de tecnologia. A bolsa japonesa superou a realização de lucros do início do pregão e fechou em alta de 0,69%, em razão da procura por papéis de empresas que atuam no setor doméstico. Filipinas subiu 0,20% liderada pelas ações da First Philippine Holdings e da Meralco. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,54; Indonésia: +0,50%; Malásia: +0,62%; Tailândia: +2,43% e Cingapura: +0,77%.