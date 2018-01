Bolsa sul-coreana fecha em queda de 1,32% A possibilidade de guerra no Iraque dominou o humor dos investidores em Seul. O índice Kospi caiu 1,32%, mesmo depois de o novo presidente Roh Moo-Hyun ter anunciado seu gabinete. Taiwan registrou seu pior desempenho em quatro meses ao fechar em baixa de 0,54%, aos 4.432,46, pois os investidores ficaram ?de lado?, em antecipação ao final de semana prolongado. A bolsa filipina fechou mista, em alta de 0,54%, com procura por barganhas estimulada por dados positivos do orçamento. Tóquio fechou estável (+0,03%), com compras de última hora de papéis do setor bancário. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,18%; Indonésia: -0,19%; Malásia: +0,47%; Tailândia: +0,36% e Cingapura: -0,62%.