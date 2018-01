Bolsa sul-coreana inicia semana em alta O bom desempenho do mercado americano na sexta-feira (Dow Jones: + 1,30%; Nasdaq: +1,34%) e a notícia de que a Coréia do Norte pode reconsiderar sua saída do tratado de não-proliferação nuclear animou os investidores em Seul. O índice Kospi encerrou o dia em alta de 2,10%, apesar de alguns participantes não acreditarem que Pyongyang vá realmente voltar atrás e terem se mantido fora do mercado hoje. Taiwan registrou sua primeira alta (+1,34%) depois de quatro sessões consecutivas em queda. Os papéis mais procurados foram as da "velha economia". A procura por barganhas, principalmente entre as blue chips, garantiu a alta de 0,60% do índice Nikkei 225. A notícia da troca de comando no banco central japonês não afetou o mercado, que acredita que a política econômica permanecerá a mesma. Já o mercado filipino teve seu quinto pregão seguido de perdas. A ameaça de guerra no Oriente Médio e os atentados à bomba no sul do país resultaram em vendas no mercado de ações, que fechou em baixa de 0,17%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,03%; Indonésia: -0,46%; Malásia: -0,46%; Tailândia: +0 54% e Cingapura: -0,29%.