Bolsa sul-coreana registra alta de 1,85% O mercado sul-coreano encerrou hoje com valorização de 1,85%, liderado por papéis do setor bancário, que haviam sido deixados de lado nas últimas sessões. Taiwan avançou 0,83%, com a procura por ações de tecnologia, o que reverteu a baixa no início do pregão. Foram os papéis da "velha economia", porém, os que registraram as maiores altas durante o pregão. Em Manila (Filipinas), o movimento de caça por barganhas, principalmente blue chips, garantiu a alta de 0,39%. O Nikkei 225, da bolsa japonesa, sofreu retração de 0,10%, ainda em razão das preocupações sobre a valorização do iene frente ao dólar. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,65%; Indonésia: +1,65%; Malásia: +2,45%; Tailândia: +2,01% e Cingapura: +0,12%.