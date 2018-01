Bolsa sul-coreana registra seu melhor desempenho no ano O índice Kospi, do mercado sul-coreano, fechou hoje em alta de 1,93%, aos 727,26 pontos, o melhor desempenho do ano. A boa performance da bolsa foi motivada pelos resultados em Wall Street (Dow Jones: +0,37%; Nasdaq: +0,82%) e pela expectativa de que a crise nuclear norte-coreana chegue ao fim, já que o país parece disposto a uma negociação ampla. Taiwan registrou alta 1,36% também influenciada por Nova York. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subiram 1,7% e os da Quanta Computer Inc. avançaram 6,2%. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,51%, depois de três sessões seguidas em queda. As ações da Matsushita Electric subiram 1,8% e as da Honda Motor Co. avançaram 1,9%. A bolsa filipina encerrou o dia em queda de 0 41%. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,13%; Indonésia: -0,26%; Malásia: +0,46%; Tailândia: +1,23% e Cingapura: +0,17%.