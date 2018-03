Bolsa sul-coreana sobe 0,96% O mercado sul-coreano fechou em alta de 0,96% hoje, recuperando as perdas da manhã, quando o índice Kospi chegou a registrar o pior resultado das últimas duas semanas. Os papéis que mais subiram foram as da Samsung Electronics (+1,8%) e Posco (+1,4%). Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,25%, liderado por papéis de montadoras de veículos. A bolsa reagiu depois que o ministro das Finanças, Masajuro Shiokawa, disse que o governo pode vender ienes, o que baixaria a cotação da moeda local e melhoraria a competitividade dos produtos japoneses no mercado internacional. O mercado filipino caiu 0,92%, com realização de lucros, influenciada pelas baixas em Wall Street (Dow Jones: -2,14%; Nasdaq: -2,97%). Taiwan, cujo principal índice recuou 0,10%, também seguiu Nova York. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,51%; Indonésia: +1,40%; Malásia: +0,09%; Tailândia: +0,93% e Cingapura: +0,67%.