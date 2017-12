Bolsa suspende negócios com ações do Sudameris A Bovespa suspendeu os negócios com ações do Sudameris a partir do pregão de hoje, no aguardo de esclarecimentos a respeito da mudança de controle acionário da instituição financeira. O ABN Amro anunciou ontem à noite a compra de 94,57% do capital do Sudameris.