Bolsa suspende negócios com Varig e TAM A Bovespa anunciou que os negócios com as ações das companhias Varig, Varig Transportes Aéreso, Varig Serviços Complementares e TAM estão suspensos. A bolsa aguarda comunicado que será divulgado pelas empresas sobre parceria operacional. Os ministros da Defesa, José Viegas, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, concederão entrevista coletiva ao meio-dia, no Ministério da Defesa, para falar sobre aviação civil. A expectativa é que a parceria seja anunciada nesse evento.