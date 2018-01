Bolsa suspende negócios da Varig à espera de informações A Bovespa suspendeu os negócios com ações da Varig no pregão de hoje, no aguardo de esclarecimentos sobre a venda da Varig Logística S.A. (VarigLog). Ontem, a companhia enviou comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando a assinatura de um contrato preliminar com a Volo Logistics LLC para a venda do controle VarigLog. No Rio de Janeiro, em entrevista coletiva, o presidente executivo da Varig, Omar Carneiro da Cunha, disse ontem que a empresa espera receber US$ 38 milhões com a transação. O negócio depende ainda do aval dos acionistas da Varig e da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de Recuperação Judicial da companhia.