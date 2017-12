Bolsa taiuanesa cai 0,81% A queda de 25 pontos porcentuais na taxa de juros básica dos EUA, divulgada ontem pelo Federal Reserve (o BC americano) afetou o desempenho das bolsas do sudeste asiático nesta quinta-feira. Taiwan fechou em queda de 0,81% em razão da realização de lucros e da expectativa de que o banco central do país siga o exemplo americano e também baixe sua taxa de juros. O vencimento dos contratos futuros também pressionou o mercado. A bolsa filipina caiu 0,79% também com realização de lucros, seguindo a baixa em Wall Street (Dow Jones: -1,08%, Nasdaq: -0,18%). A caça por barganhas no final do pregão diminuiu as perdas do Nikkei 225, que encerrou o dia em -0,10%. Seul abriu em baixa, mas no encerramento dos negócios registrou alta de 0,26%, em razão da procura de investidores internacionais por blue chips. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,77%; Indonésia: -1,13%; Malásia: -0,13%; Tailândia: +1,07% e Cingapura: -0,03%.