Bolsa taiuanesa fecha em alta de 0,64% Taiwan encerrou hoje o dia em alta de 0,64% impulsionada por resultados do setor de tecnologia, que ficaram além do esperado pelo mercado. Na bolsa de Seul, o índice Kospi avançou 0,27%, superando a baixa do final da manhã, em razão das compras de papéis do setor financeiro por investidores estrangeiros. O mercado filipino subiu 0,24%, com procura por barganhas no final do pregão. Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,63%, influenciado pela queda das ações de tecnologia nos EUA (Nasdaq: -1,24%). Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,07%; Indonésia: +2,60%; Malásia: -0,13%; Tailândia: +1,43% e Cingapura: +1,83%.