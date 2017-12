Bolsa taiuanesa fecha em alta de 1,88% A grande procura por papéis do setor de tecnologia foi responsável pela alta de 1,88% da bolsa de Taiwan. O índice local, que fechou aos 6.035,74 pontos, registrou seu melhor resultado em 18 meses. O índice Kospi subiu 1,67%, aos 776,97 pontos, seu melhor nível este ano. As compras agressivas, tanto no mercado à vista quanto no futuro, garantiu a alta da bolsa sul-coreana hoje. O mercado japonês avançou 1,15% com procura por barganhas, principalmente blue chips. A bolsa filipina recuperou-se de dois dias seguidos de queda e encerrou o dia em alta de 0,90%. A alta, porém, foi parcialmente ofuscada pela queda da blue chip Ayala Corp e sua afiliada Telecom. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,05%; Indonésia: -0,38%; Malásia: -0,16%; Tailândia: +0,87% e Cingapura: -0,05%.