Bolsa taiuanesa fecha em queda de 1,43% A bolsa de Taiwan registrou alta na primeira parte do pregão, mas fechou em queda de 1,43%. Os papéis do setor de tecnologia lideraram a baixa, estimulada pela queda dessas ações no mercado futuro americano. O setor financeiro também foi afetado pela diminuição das expectativa sobre a aprovação de leis de reestruturação financeira. Nas Filipinas, a queda de 0,83% foi resultado de correção técnica, disseram analistas. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,71%. Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, registrou queda de 0,35% com realização de lucros, principalmente nos setores de tecnologia e financeiro. Às 5h15 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,27%; Indonésia: -0,29%; Malásia: +0,06%; Tailândia: -2,48% e Cingapura: +0,03%.