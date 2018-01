Bolsa taiuanesa fecha em queda de 3,62% A bolsa de Taiwan fechou hoje em baixa de 3,62%. A baixa perspectiva de lucro das blue chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e United Microelectronics Corp. derrubou o mercado no primeiro pregão depois de seis dias de fechamento em razão do feriado do Ano Novo Chinês. Em Seul, as preocupações com a guerra no Iraque e a apresentação do secretário de Estado Colin Powell ao Conselho de Segurança da ONU de ?provas? contra o governo iraquiano, abalaram o mercado. O índice Kospi encerrou o dia em -1,86%. O discurso de Powell também afetou o mercado japonês. O índice Nikkei 225 caiu 0,77%, estimulado também pela queda dos lucros da Toyota no último trimestre de 2002. Nas Filipinas, o pregão fechou estável, em queda de 0,07%, na expectativa da resposta dos demais mercados à fala de Powell. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,76%; Indonésia: +0,25%; Malásia: -0,69%; Tailândia: +0,96% e Cingapura: -0,43%.