Bolsa taiuanesa inicia a semana em alta de 1,79% O mercado de ações de Taiwan encerrou o primeiro pregão da semana com valorização de 1,79%. Os investidores retornaram ao mercado com a expectativa de melhora do cenário político depois das eleições majoritárias que acontecem no próximo sábado. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana, registrou queda de 1,25%. Segundo analistas, o movimento de correção técnica foi responsável pelo resultado. Nas Filipinas, as preocupações com as questões econômicas do governo e de algumas empresas mantiveram os investidores longe do mercado. O índice local teve queda de 0,41%. O Nikkei 225 caiu 0,40%. O mercado espera os desdobramentos da demissão do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O?Neill. A bolsa indonésia manteve-se fechada hoje porque é feriado. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,96%; Malásia: +1,76%; Tailândia: +0,55% e Cingapura: -0,80%.