Bolsa taiuanesa sobe 1,02% Apesar da queda ontem em Wall Street (Dow Jones: -0,98%; Nasdaq: -0,53%), as principais bolsas do sudeste asiático fecharam em território positivo nesta sexta-feira. A bolsa de Taiwan encerrou o último pregão da semana em alta de 1,02%. A inesperada procura por papéis dos setores de tecnologia e financeiro superou a falta de entusiasmo pelas ações da velha economia. Nas Filipinas, a alta foi de 0,30%, com caça por barganhas. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio registrou alta de 0,23%, com a recuperação das ações de bancos. O índice Kospi encerrou o dia misto, com leve alta de 0,03%. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,42%; Indonésia: +0,88%; Malásia: -0,22%; Tailândia: -0,14% e Cingapura: -1,19%.