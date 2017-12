Bolsa taiuanesa sobe 1,09% Os ganhos em Wall Street ontem (Dow Jones: +2,67%; Nasdaq: +3,59%) influenciaram os investidores em Taiwan. A bolsa encerrou o dia em alta de 1,09% motivada também pelas notícias positivas da ofensiva militar americana no Iraque. Os papéis das produtoras de chips lideraram os ganhos. United Microelectronics subiu 1,5% e Taiwan Semiconductor Manufacturing avançou 2,6%. As ações da Philippine Long Distance Telephone Co. tiveram valorização de 3,9%. Em Seul, o índice Kospi teve alta de 0,43%, mas os ganhos foram limitados pela notícia de que dois aviões americanos foram derrubados por forças iraquianas. Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 0,65%, apesar de ter registrado alta na primeira metade do pregão. A queda foi liderada por papéis do setor bancário, depois que o Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. dobrou sua estimativa de perdas para este ano. Às 5h20 (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,54%; Indonésia: +0,29%; Malásia: +0,25%; Tailândia: +0,12% e Cingapura: +0,47%.