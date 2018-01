Bolsa taiuanesa sobe 3,56% Os bons resultados em Wall Street (Dow Jones: +1,01%; Nasdaq: +1,53%) e a perspectiva de entrada de fundos estrangeiros, caso o Morgan Stanley Capital International aumente o rating do país, agitaram o mercado taiuanês, que encerrou o dia em alta de 3,56%. O Nikkei 225, da bolsa japonesa, avançou 1,96%, amparado pelo bom desempenho do Produto Nacional Bruto, divulgado ontem, e pela influência por Nova York. Em Seul, o índice Kospi registrou alta de 1,68%. Nas Filipinas, a bolsa teve seu quinto dia consecutivo de ganhos (+1,17%) com procura por barganhas. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,47%; Indonésia: +0,43%; Malásia: +0,07%; Tailândia: +2,34% e Cingapura: +1,49%.