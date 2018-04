Bolsa tem 3ª alta e sobe 16% na semana

As bolsas em Wall Street dispararam no final da tarde de ontem, enquanto a Bovespa sustentou firmes ganhos durante quase toda a sessão e terminou em alta pelo 3º dia consecutivo, desta vez de 4,76%, aos 36.469,61 pontos. O resultado ampliou a valorização acumulada pelo Ibovespa na semana para 16,7%. A queda mensal agora reduziu-se a 2,11%. Apesar dos fracos indicadores econômicos dos EUA, as bolsas em Wall Street devolveram as perdas iniciais e aceleraram os ganhos nas últimas horas de negócios, amparadas por compras de ações da GM e Ford e de setores financeiro e de consumo. Os investidores ajustaram posições antes do feriado de Ação de Graças hoje nos EUA e de uma esperada sessão esvaziada nesta sexta-feira, que é o último dia útil de novembro. Os cortes de juros na China e o pacote de estímulo de 200 bilhões de euros anunciado pela União Européia não impediram a queda das bolsas européias. No câmbio, o dólar à vista caiu pela 3ª vez seguida, para R$ 2,267 (-2,49%) no balcão. Na semana, a moeda recuou 8%. Os juros também cederam, pela 4ª vez, e a taxa de janeiro de 2010 foi a 14,61%, em meio à expectativa de que a Selic será mantida em 13,75% por algum tempo.