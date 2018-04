Bolsa tem 3ª maior queda desde 1968 em dólar Estudo da Economática mostra que a queda do índice Ibovespa no ano de 2002 em dólares até o final de julho acumula uma queda de 51,3 % que é a terceira maior queda desde 1968. As principal quedas da bolsa de São Paulo aconteceu em 1990, ano em que o plano Collor confiscou aplicações financeiras, poupança e depósitos bancários. A segunda foi causada pela drástica queda da bolsa de Nova York em outubro de 1987. Com a recuperação do real nesses primeiros dias de agosto, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo acumula no ano de 2002 uma queda de 44,4 % em dólares, que coloca o índice na quarta maior queda histórica, veja abaixo as maiores quedas anuais do Ibovespa em dólares desde1968. Ibovespa em dólares desde 1968 Data Oscilação Anual 1990 -72,7 1987 -72,0 2002 -51,3 1972 -49,6 1998 -38,5