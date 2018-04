Bolsa tem 4ª alta e volta a 53 mil pts

A Bovespa registrou, ontem, a 4ª valorização seguida, de 2,08%, acumulando ganho de 8,76% no período. O índice paulista também retomou os 53 mil pontos (53.154,93 pontos), que tinha sido abandonado em 12/6. No câmbio, em meio ao menor giro financeiro desde 25/5, o dólar à vista cedeu pela 6ª sessão consecutiva no balcão, acompanhando a desvalorização da moeda no mercado internacional. A cotação terminou no nível mais baixo desde 30/9/2008, a R$ 1,903 (-1,30%). O otimismo dos investidores foi amparado por informações, não confirmadas, de que o credor de pequenas e médias empresas nos EUA, CIT Group, teria negociado um socorro financeiro de US$ 3 bilhões. A previsão favorável do banco Goldman Sachs para o índice S&P 500 e o avanço registrado pelo indicador antecedente do Instituto Conference Board nos EUA em junho também justificaram a continuidade do apetite por risco entre investidores estrangeiros e locais. Em Nova York, o índice S&P500 registrou seu maior fechamento do ano, aos 951 pontos, em alta de 1,14%, enquanto o Dow Jones subiu 1,19% e o Nasdaq, 1,20%. Nos juros, a taxa de janeiro de 2010 ficou estável em 8,65%.