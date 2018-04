Bolsa tem baixo volume e queda, dólar sobe O mercado financeiro começou a semana em clima pessimista com o cenário político no Brasil e com as incertezas em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. O atraso na votação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) volta a preocupar os investidores. A expectativa era de que a Câmara dos Deputados conseguisse desobstruir a pauta de votações de Medidas Provisórias (MPs) para então chegar à emenda da CPMF. O fato é que PFL sinalizou que poderá criar dificuldades neste sentido, dado que o partido reagiu negativamente à intimação feita pela Polícia Federal à ex-governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL Roseana Sarney para que deponha em processo sobre o desvio de recursos da Sudam. Com este atraso, o governo perde arrecadação e já se fala em maneiras para compensar estes recursos. Uma delas é o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que, caso aconteça, causará um aumento no custo do crédito a consumidores e empresas. Já a preocupação com o preço do petróleo ganhou força depois que o Iraque anunciou que suspenderá suas exportações por 30 dias ou até que Israel retire suas tropas de territórios palestinos. A alta do barril do petróleo poderia ser até maior, caso a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não prometesse compensar a queda na oferta, segundo apurou a editora Suzi Katzumata. Hoje, os contratos de petróleo para maio fecharam em US$ 26,54 o barril, em alta de US$ 0,33. A mínima foi de US$ 26,46 e a máxima de US$ 27,23. Inflação e juros No final do dia, a Fundação Getúlio Vargas divulgou a primeira prévia de abril do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M). O resultado ficou em 0,06%. A expectativa dos analistas era de um resultado entre 0% e 0,40%. Ou seja, o número ficou dentro do esperado. A inflação voltou a preocupar depois que a Petrobrás anunciou o aumento de 10,08% para o preço das gasolinas nas refinarias. Nesta semana serão divulgados vários índices de inflação, sendo que o mais importante será conhecido na quarta-feira. Trata-se do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é usado como referência para a meta de inflação. Analistas acreditam que, por conta do aumento do preço da gasolina, os índices de inflação de abril sejam pressionados. Neste caso, segundo eles, são menores as chances de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza a Selic, a taxa básica de juros da economia, em sua reunião mensal nos dias 16 e 17 de abril. Atualmente, a Selic está em 18,5% ao ano. Vale lembrar que a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Veja os números de fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,2930, com alta de 0,57% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam juros de 18,350% ao ano, frente a 18,360% ao ano negociados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,88%. O volume foi de R$ 279,069 milhões - o menor desde 8 de fevereiro. Entre as ações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, as maiores baixas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Tele Nordeste Celular Participações (- 4,44%); Tele Centro Oeste Celular Participações PN (- 3,77%). As maiores altas foram as ações preferenciais do Banco do Brasil (4,17%) e as ordinárias (ON, com direito a voto) da mesma instituição (3,10%). Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,22%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,89%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,93%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o dólar se manteve estável durante todo o dia. Abriu e fechou em 2,75 pesos por dólar para venda e 2,65 para compra, mesmos valores de fechamento de sexta-feira passada. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.