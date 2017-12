Bolsa tem dia movimentado e fecha em alta O dia foi movimentado no mercado de ações. Um furo de reportagem dado hoje pela repórter Rita Tavares, da Agência Estado, antecipando o reajuste das tarifas de empresas do setor de telecomunicações ? que ainda não é oficial ?, provocou forte oscilação na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) (veja mais informações no link abaixo). A Bolsa fechou em alta de 0,66%. O volume financeiro ficou em R$ 707,957 milhões, ampliado, em parte, pelo leilão da oferta secundária de ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Coteminas. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro, encerram o dia pagando 23,10% ao ano ? contra 23,02% ao ano de ontem. O dólar comercial fechou em alta de 1,36%, negociado a R$ 2,9000 na ponta de venda dos negócios.