Bolsa tem investimento estrangeiro próximo a R$ 6 bi no ano A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) divulgou hoje o saldo de investimentos estrangeiros no mês de novembro, até o dia 20. O saldo revela entrada de recursos de R$ 465,349 milhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 3,550 bilhões e vendas de R$ 3,085 bilhões. No acumulado no ano, até o pregão do dia 20 de novembro, o saldo está positivo em R$ 5,981 bilhões. No ano passado, os investimentos estrangeiros em Bolsa encerraram o período com um saldo negativo de R$ 1,4 bilhão. Ontem, o Ibovespa ? Índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bovespa - bateu mais um recorde em pontos de fechamento. No encerramento do pregão, o Índice atingiu 19.690. O patamar mais elevado de fechamento anterior ao de ontem foi registrado na sexta-feira, dia 21, quando o Índice chegou a 19.248 pontos. O recorde de pontos durante o pregão (intraday) foi alcançado ontem, em 19.729 pontos.