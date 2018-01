Bolsa tem mais um dia de alta e volume financeiro é elevado O Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? fechou em alta de 0,95%, com giro financeiro de R$ 1,029 bilhão. Em setembro, a Bolsa já acumula alta de 5,77% e, no acumulado do ano, a alta é de 42,44%. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram mais um pouco nesta segunda-feira. Os papéis negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro de 2004, pagavam taxa de 19,350% ao ano, frente a 19,360% ao ano ontem. No mercado cambial, depois de cair 2,45% na semana passada, a cotação do dólar voltou a subir nesta segunda-feira, fechando em alta de 1,34%em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana terminou o dia negociada a R$ 2,9450 na ponta de venda das operações.