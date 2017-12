Bolsa tem mais um dia de recorde e juros futuros recuam Vendas da indústria em alta, perspectiva de queda contínua e acentuada do juro real, iminente venda da Embratel e solução à vista para dívidas de várias companhias. Estes foram os motores da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta sexta-feira. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? encerrou o pregão de hoje em alta de 2,28%, com R$ 987,02 milhões negociados, e com novo recorde de fechamento, em 20.879 pontos. A pontuação supera a anterior, de 20.539 pontos, registrada no dia 3 de dezembro. A convicção de crescimento doméstico e soluções para problemas corporativos foi tamanha que a Bovespa ignorou as quedas em Wall Street, provocadas pela Intel e por dados insatisfatórios do mercado de trabalho americano. A Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? fechou com baixa de 1,22% e o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou com baixa de 0,67%. Na Bovespa, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Light valorizou 21,73%só hoje, melhor desempenho do Ibovespa. Houve forte expectativa sobre as discussões para renegociação da dívida da companhia, no montante aproximado de US$ 664 milhões. Juros e dólar No mercado de juros futuros, as taxas permaneceram em queda. Os contratos de DI (pós-fixados), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em julho, foram os mais negociados e fecharam projetando juros de 15,73% ao ano, ante 15,70% na quinta-feira. O contrato DI com vencimento em janeiro, o segundo mais negociado, registrou taxa de 16,68% ao ano, ante 16,70% ao ano. O dólar comercial encerrou o dia na cotação mínima desta sexta-feira, no patamar de R$ 2,9340 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,37% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9500 e oscilou até a máxima de R$ 2,9520. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta baixa de 0,44% em dezembro e acumula queda de 17,12% no ano.