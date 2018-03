Bolsa tem pequena alta de 0,18% A bolsa de São Paulo encerrou o pregão desta segunda-feira em ligeira alta de 0,18%, para 12.832 pontos, com negócios de R$ R$ 656 milhões. Para analistas, o movimento fraco reflete a falta de novidades no campo das reformas e uma agenda fraca em indicadores econômicos, tanto no Brasil como nos EUA. O Dow Jones caiu 0,60%, pressionado pela queda das ações da Boeing, alvo de investigação judicial por prática desleal de concorrência. Já o Nasdaq ficou estável. No México e na Argentina, as bolsas registraram alta de 0,69% e 0,26%, respectivamente.