Bolsa tem recuperação e sobe 1,69%; dólar cai para R$ 3,25

A Bolsa fechou em alta nesta sexta-feira, 19, em um movimento de recuperação após a perda de 8,8% vista na véspera. A delação dos executivos da JBS, que inclui uma denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer, continua provocando a apreensão dos investidores. A tensão, porém, diminuiu no pregão de hoje e o Índice Bovespa fechou em alta de 1,69%, aos 62.639,30 pontos.

O dólar também passou por correção e devolveu parte da alta vista no dia anterior, também de mais de 8%. Hoje, a moeda encerrou os negócios cotada a R$ 3,2521, em baixa de 3,98%.

Os negócios no mercado financeiro estavam sendo guiados principalmente pela perspectiva da aprovação das reformas trabalhista e da Previdência no Congresso. Agentes do mercado, no entanto, reforçaram o discurso pela necessidade das mudanças, ainda que considerando um atraso na tramitação.

Para o economista-chefe do banco UBS Brasil, Tony Volpon, o melhor que poderia acontecer para o País, neste momento, seria "uma rápida e definitiva refutação das acusações" envolvendo Michel Temer.

"Na visão do banco, a questão importante será quando, e não como, o estado atual de incerteza política aguda será resolvido", explicou Volpon, em nota endereçada aos operadores do mercado.

Ainda segundo Volpon, o banco UBS vê como "menos amigável" o cenário de renúncia do presidente, mas com a manutenção da equipe econômica, o que daria uma forte mensagem de que o governo continuará trabalhando para aprovar as reformas econômicas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária.

O futuro das reformas também ocupa as preocupações do economista-chefe do banco BTG Pactual, Eduardo Loyo. Em uma palestra no segundo dia do XXIX Fórum Nacional, no Rio de Janeiro, Loyo disse que o choque político é "significativo", mas tem "vetores mutuamente contraditórios". Por um lado, afirmou, a depreciação do câmbio tende a elevar a inflação. De outro, o adiamento das reformas diante da crise política pode arrefecer a recuperação da atividade econômica e minar a confiança.

Citando a coluna do jornalista Fernando Dantas publicada no Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Estado, Loyo disse que os mercados de ações, juros futuros e câmbio deram na quinta-feira uma demonstração do que seria o Brasil sem reformas, cenário que parece colocado pelo choque político. "Não é nem que a gente precisasse (de demonstração)", disse Loyo, lembrando que os mercados refletiam isso há pouco mais de um ano.