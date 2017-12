Bolsa ultrapassa 36 mil pontos e fecha em alta de 2,01%; dólar recua A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje acima dos 36 mil pontos, acompanhando o desempenho positivo das bolsas em Nova York, que reagiram bem à divulgação de resultados de empresas norte-americanas e aos desdobramentos da crise entre Israel e o Hezbollah. O índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bovespa (Ibovespa) fechou em alta de 2,01%. O movimento financeiro ficou em apenas R$ 1,545 bilhão. Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 1,11% em julho e alta de 8,28% em 2006. Em Nova York, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas da bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,68%, enquanto a Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - subiu 2,05%. No mercado cambial, o dólar comercial interrompeu hoje duas altas seguidas para fechar em queda de 0,32%, cotado a R$ 2,1920. Em julho, a moeda norte-americana subiu 1,25%. Em 2006, a queda é de 5,72%.