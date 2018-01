Bolsa: veja as ações mais recomendadas A formação de uma carteira de ações, segundo os analistas, deve levar em conta os resultados da empresa, as perspectivas de lucro desta companhia, além de uma análise sobre o cenário para o segmento no qual a empresa atua. Entre os papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as ações da Petrobrás atendem a todas estas prerrogativas, ou seja, a companhia apresentou bons resultados, tem uma administração eficiente e, diante das perspectivas para a economia brasileira, com influências internacionais, deve continuar registrando bons lucros. Para o gerente de análise de investimentos do HSBC Investment Bank Brasil, Fernando Aoad, os papéis da empresa estão bem abaixo do preço-alvo, de R$ 70,00 para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto), o que abre uma atraente oportunidade de investimento. Em relação ao fechamento de ontem quando as ações estavam cotadas a R$ 53,50, a perspectiva de ganho é de 28,94% em 12 meses. O diretor de renda variável da BankBoston Asset Management também recomenda as ações da companhia. Ele lembra que, com receitas recebidas em dólares e a maior parte das despesas contadas em reais, a Petrobrás vem ganhando com a valorização do dólar. "Enquanto a moeda norte-americana estiver em alta, este será mais um ponto a favor para a Petrobrás", afirma. Telecomunicações Outra recomendação é a ação preferencial da Telemar. Para Aoad, a empresa é destaque no setor de telecomunicações. "O valor da ação está depreciado em função da alta inadimplência no primeiro semestre, quando houve um forte aumento no número de linhas. Este resultado deve ser revertido neste segundo semestre." Aoad estipula R$ 62 como preço-alvo para a ação, o que significa uma perspectiva de ganho de 101,95% em 12 meses, com relação ao fechamento da Bolsa ontem. No setor de telecomunicações, Ziegelmann destaca as ações preferenciais da Tele Celular Sul e da Tele Centro-Oeste como boas escolhas. O diretor do BankBoston esclarece que são empresas favorecidas pelas boas perspectivas para o setor de telecomunicações, em que se espera uma alta forte para as ações, assim que a Bolsa começar um processo de recuperação. "As empresas celulares também serão beneficiadas pelo processo de fusão entre as companhias e de investimentos no setor", avalia. Ele prevê um ganho de 59,69% para os papéis da Tele Celular Sul e de 52,25% para as ações da Tele Centro-Oeste, em 12 meses, levando-se em conta o fechamento de ontem. Elétricas O racionamento de energia prejudicou o resultado das empresas do setor elétrico. Mas alguns analistas apontam papéis deste setor como boas opções de investimento. Aoad, do HSBC, destaca as ações preferenciais da Cemig. "A companhia gera e distribui energia, o que beneficia muito seus resultados. Além disso, caso o governador Itamar Franco abandone o cargo para ocupar a presidência do seu partido, a perspectiva de lucro fica ainda maior. " Aoad estipula R$ 52,00 como preço-alvo para a ação, o que significa uma possibilidade de ganho de 87,19% em 12 meses, com base no fechamento da ação ontem. Já Ziegelmann, diretor do BankBoston, destaca as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Gerasul e da Copel com boas perspectivas de ganho. "Para a Gerasul, o fato de a empresa estar localizada na região Sul, onde não há racionamento, pesa de forma positiva para a empresa. No caso da Copel, o processo de privatização é o fator positivo", afirma. Para estes papéis, a perspectiva de ganho do diretor para um período de 12 meses é de 29,68% e 41,46%, respectivamente. Bancos Papéis do setor de bancos são normalmente recomendados pelos analistas como ações que protegem a carteira. Isso porque ganham em um cenário econômico negativo, quando as taxas de juros estão mais elevadas, mas também registram lucros fortes em momentos de crescimento econômico, em que o consumo aumenta, favorecendo a expansão das carteiras de crédito. Entre as apções na Bolsa, Aoad indica as ações do Bradesco, devido à boa administração da instituição e ao grande volume de crédito concedido de forma pulverizada, ou seja, várias operações de pequenas quantias. "Isso diminui o impacto negativo de um aumento da inadimplência", avalia. Ele estipula R$ 15,50 como preço-alvo para a ação, o que representa uma perspectiva de ganho de 31,91% em 12 meses. Já o gerente do BNL Asset Management, Marcelo Afonso, recomenda os papéis do Itaú. Segundo o ele, a instituição tem investimentos no exterior, o que melhora seus resultados financeiros. Como preço-alvo para a ação preferencial da empresa, Afonso indica o valor de R$ 250,00, o que representa uma possibilidade de ganho de 32,14% em 12 meses. Siderúgico O executivo do HSBC aponta os papéis da Usiminas como uma boa opção dentro do setor siderúrgico. "O valor dos papéis foi muito depreciado em função do problema do racionamento de energia. Enquanto as ações caíram praticamente 30%, a perspectiva de aumento de custos no 2º semestre em função do problema de energia é de apenas 0,5%", analisa. O preço-alvo para a ação, segundo Aoad, é de R$ 9,40, uma possibilidade de rendimento de 64,91% em 12 meses. Outros setores O gestor de renda variável do JP Morgan Asset Management, Eduardo Fravin, acredita que a BR Distribuidora é uma boa opção no mercado de ações. Segundo ele, os ativos da empresa estão precificados em um valor mais baixo do que, de fato, valem. Ziegelmann concorda e estipula R$ 50 como preço-alvo para a ação - ganho de 48,41% em 12 meses. A criação de uma lei para a regulamentação do setor de saneamento e o provável lançamento de American Depositary Receipts (ADRs) são dois fortes motivos para a compra das ações da Sabesp, segundo Aoad. Ele estabelece o valor de R$ 270,00 como preço-alvo para a ação, indicando uma possibilidade de ganho de 59,10% para os papéis da companhia. No setor têxtil, Ziegelmann aponta as ações preferenciais da Coteminas como boa alternativa de compra. Segundo ele, a empresa fechou um acordo com empresas norte-americanas e fornecerá produtos ao mercado internacional. Com um preço-alvo estipulado em R$ 230, a perspectiva de ganho com a ação é de 48,39% em relação aos últimos negócios de ontem. Outro papel recomendado pelo diretor da BankBoston Asset Management são as ações preferenciais da Embraer. "Com atividade voltada para o mercado exportador, ao mesmo tempo em que o dólar permanece em alta, a perspectiva de ganho com esta ação em 12 meses é de 55,60%", afirma o diretor. Ziegelmann também indica os papéis da Confab, com perspectiva de ganho de 35,87%, no mesmo período. Afonso, do BNL, recomenda também as ações preferenciais da Ambev. "Trata-se da maior empresa de bebida do Brasil e, com a chegada do verão, a companhia deve apresentar um aumento significativo em suas vendas". O preço-alvo para o papel, segundo ele, é de R$ 620, com uma perspectiva de ganho de 23,87% em 12 meses. Empresa Preço-alvo (R$) Projeção de ganho em 12 meses (%) Petrobrás-PN 70 28,94 Telemar-PN 62 101,95 Tele Celular Sul-PN 6,10 59,69 Tele Centro-Oeste-PN 8,80 52,25 Cemig-PN 52 87,19 Gerasul-ON 5,20 29,68 Copel-ON 29 41,46 Bradesco-PN 15,50 31,91 Itaú-PN 250 32,14 Usiminas-ON 9,40 64,91 BR Distribuidora-PN 50 48,41 Sabesp-ON 270 59,10 Coteminas-PN 230 48,39 Embraer-PN 30 55,60 Confab-PN 2,50 35,87 Ambev-PN 620 23,87