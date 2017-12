Bolsa vira e sobe 2,77% Depois de operar boa parte do dia em queda, a bolsa de São Paulo cedeu às boas notícias e encerrou o pregão com alta de 2,77%, em 12.462, com negócios de R$ 596 milhões. Neste mês de abril, a Bovespa acumula alta de 9,35%. A queda do dólar, que rompeu a barreira dos R$ 3, e o recuou da inflação medida pela Fipe ajudaram o mercado de ações. Também contribuíram as altas nas bolsas norte-americanas. O Dow Jones subiu 1,99% e o Nasdaq avançou 1,93%. As bolsas européias subiram, com destaque para o mercado alemão, onde a bolsa de Frankfurt fechou em alta de 4%.