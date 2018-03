Bolsa volta a cair: 1,47% A bolsa paulista não acompanhou o mercado norte-americano e encerrou o pregão desta terça-feira em queda de 1,47%, em 12.643 pontos, com volume financeiro de R$ 773 milhões. Apesar desse comportamento retraído, os investidores seguem confiantes na recuperação da economia e também na aprovação das reformas. Nos EUA, a decisão do Federal Reserve (Fed) de manutenção dos juros, alegando que a economia ainda está fraca, não afetou as bolsas. O Dow Jones avançou 0,65% e o Nasdaq teve valorização maior: 1,31%. No México o pregão terminou em ligeira alta de 0,09. Já o mercado acionário argentino fechou em forte baixa de 2,72%.